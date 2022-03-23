Волонтери на польових кухнях забезпечують їжею бійців, дітей та людей у сховищах: як харчується Київ під час війни. ВIДЕО

Працівники сфери харчування добре організували свою роботу: хтось забезпечив приміщення, хтось привіз продукти, а хтось просто прийшов волонтером для того, щоб готувати.

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з засновником проекту, Віталієм Дейнегою, про те, як харчується Київ у сучасних реаліях,передає Цензор.НЕТ.

Війна внесла свої корективи не тільки в систему харчування киян, а й у діяльність столичних закладів харчування. Ті, заклади, які раніше готували для сотні відвідувачів, зараз готують для тисяч бійців, дітей та людей, які цього потребують. Залишаються і ті заклади, які працюють у штатному режимі. Це дає своєрідне відчуття "звичного життя", коли люди можуть зайти за кавою та пожартувати з баристою, або піти до ресторану, замовити свою улюблену страву і трохи "перемикнутися".

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Волонтери на польових кухнях утворили своєрідний фронт, який забезпечує харчуванням бійців, дітей, людей, які сидять у сховищах та тих, хто цього потребують. Працівники сфери харчування добре організували свою роботу: хтось забезпечив приміщення, хтось привіз продукти, а хтось просто прийшов волонтером для того, щоб готувати. Всі вони працюють для єдиної мети — перемоги.

"Якщо людина не воює за свій дім і свій хліб, далі сенсу жити взагалі немає",- розповідає Онур, власник мережі закладів харчування у столиці. Він, як і багато його колег не бояться зміщення бойових дій та готові з харчового фронту перейти на бойовий та стати на збройний захист нашої країни.

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Нагадаємо, медіа проект Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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