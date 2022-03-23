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Літній чоловік викрав в окупантів вантажівку зі зброєю та набоями: "Діду, ти красавчик! При Ковпаку, мабуть, служив". ВIДЕО

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Літній чоловік викрав в російських окупантів вантажівку зі зброєю та набоями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке відео опубліковане в соцмережі. Автори публікації не згадують про обставини того, як чоловікові те вдалося. На запису вже фінальна частина "спецоперації" - наші бійці оглядають вантажівку та трофеї.

"Діду, ти красавчик! При Ковпаку, мабуть, служив", - каже один із чоловіків головному герою.

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Топ коментарі

  • Larissa Kora 56c14f78
    Де ще є такі ЛЮДИ! Україна понад усе!
  • экзорцист
    - Почему так долго затянулась спецоперация?
    - так кто же знал, что у них здесь 40 миллионов бандеровцев.
  • Ksenia VB
    Якраз те що треба хлопцям
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