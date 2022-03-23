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"Дід 78 років, взяв "коктейль молотова" і підпалив "Град", - міський голова Баштанки Береговий. ВIДЕО

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78-річний мешканець Баштанки на Миколаївщині за допомогою "коктейлю Молотова" підпалив установку "Град" російських окупантів

Про це розповів головному редактору Цензор.НЕТ, Юрію Бутусову міський голова Баштанки Олександр Береговий.

"Один із дідусів наших - йому 78 років, взяв "коктейль Молотова"... його не взяли ні в військкомат, ні в тероборону. Він сам пішов на блокпост, взяв "коктейль Молотова", кинув по "Граду", "Град" загорівся", - каже Береговий.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    бандеровец, наверное...
  • Чертяка Вредная
    Дай Боже діду здоров'я, щоб дочекався похорону мордору!
  • Valentyna N
    На Миколаївщині та Херсонщину переселили багато українців з західних регіонів в 1946-1947 роках.
    Так що, все може бути
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