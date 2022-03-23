"Всі факи тичуть, підрізають, обігнати не дають", - білоруський далекобійник скаржиться на умови роботи в Європі. ВIДЕО
29 67746
Білоруський далекобійник поскаржився на недружелюбність європейських водіїв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий відеозапис опублікований в соціальних мережах. За словами білоруського водія, його європейські колеги демонструють непристойні жести та чинять усілякі перепони на дорозі.
"Всі факи тичуть, обганяють-підрізають, пригальмовують перед машиною, обігнати не дають", - каже він.