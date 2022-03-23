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"Всі факи тичуть, підрізають, обігнати не дають", - білоруський далекобійник скаржиться на умови роботи в Європі. ВIДЕО

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Білоруський далекобійник поскаржився на недружелюбність європейських водіїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий відеозапис опублікований в соціальних мережах. За словами білоруського водія, його європейські колеги демонструють непристойні жести та чинять усілякі перепони на дорозі.

"Всі факи тичуть, обганяють-підрізають, пригальмовують перед машиною, обігнати не дають", - каже він.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Скажи спасибо что ***** не бьют и колеса не пробивают
  • Sinopticos
    и кто же в этом виноват?
    белорусофобы?
  • Driver Audi
    С вами,***************,это ещё по-божески поступают.
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