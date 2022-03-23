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Над будівлею посольства РФ у Варшаві другий день спостерігається дим, - ЗМІ. ВIДЕО

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У середу, 23 березня, над будівлею, в якій розміщується посольство Російської Федерації в Республіці Польща, клубиться дим.

Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

"У посольстві Росії у Польщі просто зараз спостерігають дим", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вчора інформаційний ресурс OSINTdefender також повідомляв про дим над будівлею посольства РФ у Варшаві.

"Це може бути ознакою того, що російські дипломати з якихось причин готуються покинути країну", – йшлося у повідомленні.

Також висловлювалося припущення, що російські дипломати палять документи, як це було зроблено в посольстві РФ у Києві перед вторгненням 24 лютого.

Над будівлею посольства РФ у Варшаві другий день спостерігається дим, - ЗМІ 01

Топ коментарі

  • Дмитрий Чувпило dd3e4a4e
    Палять план окупації Польщі ..
  • Gyro
    Палають пукани кацапських дипломатів...)))
  • Maxim Ak-Murza
    Это просто такой дикарский способ оказать давление. В реальность нанесения ядерного удара по стране НАТО может поверить только тупое русское стадо.
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