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"Коли нема з чим порівняти, то вважаєш, що все добре. Головне знищити тих, хто знав старі часи", - бізнесмен Потапенко про перспективи життя в РФ. ВIДЕО

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Невдовзі модель існування Росії буде ідентичною Радянському Союзу, існування за залізною завісою, в економічному вакуумі.

Таку думку висловив російський бізнесмен і економіст Дмитро Потапенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія йде на дно цивілізаційного колодязя, народ харчуватиметься підніжним кормом, як у 80-ті. Коли нема з чим порівняти, то вважаєш, що все добре. Головне знищити тих, хто знав старі часи", - прогнозує Потепенко, коментуючи наслідки дій російської влади.

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Топ коментарі

  • Alex K 8d0b77c0
    Кацапи просто займуть місце, яке належить їм по праву. Просто раніше вони помилково були не на тому цивілізаційному рівні.
  • Ksenia VB
    Прощавайте цапи
  • Stanislav Bryzhyk
    Так починайте вже! Чого чекаєте! Давайте 1917 ще разочок!
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