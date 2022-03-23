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"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - прессекретар Путіна Пєсков на CNN. ВIДЕО

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Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков в інтерв'ю CNN заявив, що "спецоперація" в Україні була розпочата з метою знищення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пєсков пояснював причини початку війни з Україною і, вірогідніше за все, обмовився.

"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - сказав Пєсков.

"Що? Знищити Росію?", - перепитала його ведуча.

"Антиросію", - виправився Пєсков.

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Топ коментарі

  • Fish Man
    Оговорка по Фрейду?
  • Maxim Ak-Murza
    Но сказал письков истинную правду. Эта война и есть ZVиздец московии.
  • maximus ac09a5f7
    Все правильно ершик сказал. расее ******
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