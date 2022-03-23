"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - прессекретар Путіна Пєсков на CNN. ВIДЕО
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Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков в інтерв'ю CNN заявив, що "спецоперація" в Україні була розпочата з метою знищення Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пєсков пояснював причини початку війни з Україною і, вірогідніше за все, обмовився.
"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - сказав Пєсков.
"Що? Знищити Росію?", - перепитала його ведуча.
"Антиросію", - виправився Пєсков.