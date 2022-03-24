Президент Литви Науседа - до українців: Ви - приклад безсмертного подвигу для всіх нас. ВIДЕО

Президент Литви Гітанас Науседа звернувся до українців у місяць нескореності.

Він наголосив, що весь литовський народ підтримує Україну в боротьбі з російською агресією, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ґітанас Науседа підкреслив, що місяць тому Росія жорстоко напала на українську землю. І весь цей час українці тримаються гордо, твердо та вільно, а також готові дати відсіч загарбникам.

"Литовський народ вітає українських героїв. Ви, хто бореться за кожну п'ядь своєї землі, є прикладом безсмертного подвигу для всіх нас! Слава України – це те, чим усі захоплюються!" - сказав він.

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Президент Литви зазначив, що у всьому світі бачать ганебні дії російських загарбників. А їхні численні злочини ненавидять та зневажають усі. Ґітанас Науседа підкреслив, що незліченні жертви російської агресії не будуть забутими, а наш народ відсвяткує день перемоги.

"Ваша боротьба – це також наша боротьба. Ваш біль – це наш біль. А ваша свобода – це й наша свобода. За вашу і нашу свободу! Слава Україні!" – наголосив Науседа.