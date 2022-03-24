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"Ми жили в прекрасному місті. Ви прийшли на територію вільної, квітучої України і все розбомбили", - мешканка Маріуполя - кремлівському пропагандисту. ВIДЕО

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Кремлівські пропагандисти вирішили взяти коментар у мешканки Маріуполя, але почули зовсім не те, чого очікували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований в мережі, жінка говорить про знищення росіянами квітучого міста, в якому розвивалося і розбудовувалося все. Пропагандисти намагалися переконати в іншому, розповідаючи російські наративи.

"Росія завжди бреше... Ми жили в прекрасному місті. Ви прийшли на територію вільної квітучої України. І все розбомбили", - сказала жінка.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    Почему же тогда Донецк стоит как новенький? А Мариуполь лежит в руинах..
  • галина галка
    Саме тому, що Маріуполь розбомбили рускі братішки. А Донецьк так "бомбило ЗСУ", що стоїть як новенький!
  • Joshua Merlin
    нельзя щадить кацапов, 86.6% которых за убийство украинцев... УБИВАТЬ НАДО КАЖДОГО ПЕРВОГО КАЦАПА... а такого кореспандента, как в этом репортаже, просто оскоплять, чтобы не порождал себе подобных уродов...
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