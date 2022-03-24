"Ми жили в прекрасному місті. Ви прийшли на територію вільної, квітучої України і все розбомбили", - мешканка Маріуполя - кремлівському пропагандисту. ВIДЕО
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Кремлівські пропагандисти вирішили взяти коментар у мешканки Маріуполя, але почули зовсім не те, чого очікували.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований в мережі, жінка говорить про знищення росіянами квітучого міста, в якому розвивалося і розбудовувалося все. Пропагандисти намагалися переконати в іншому, розповідаючи російські наративи.
"Росія завжди бреше... Ми жили в прекрасному місті. Ви прийшли на територію вільної квітучої України. І все розбомбили", - сказала жінка.