Бійці "Азову" точним пострілом знищили 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. ВIДЕО безпілотника
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Мінометники полку Азов продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів.
Відео своєї роботи по звільненню Маріуполя від росіян "Азов" опублікував у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ
"Мінометники полку "Азов" продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру", - підкреслюють у "Азові".