"Кацапський пропагандон року": Держприкордонслужба подякувала пропагандисту Гвоздеву за репортаж з Бердянська про корабель "Орск", який сьогодні знищили. ВIДЕО

Держприкордонслужба України подякувала російському пропагандисту Валентину Гвоздеву з телеканалу Міноборони РФ "Звезда" за детальний репортаж про великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту в порту Бердянська, який сьогодні було знищено.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"Валентин Гвоздев з телеканалу "Звезда". З задоволенням хочу повідомити, Державна прикордонна служба визнає його найкращим москальським пропагандоном. За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі "Смарагдова ліра", метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. Ми навіть ввели додаткову спеціальну номінацію "Кацапський пропагандон року – гордість України". А перемагає він з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабль "Орск" Чорноморського флоту в порту Бердянська. Звісно, були й інші лауреати, але за повноту розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна. Відтепер "Орск" та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів "Орск" (оновлено). ВІДЕО+ФОТО





Нагадаємо, що сьогодні в порту Бердянська було знищено корабель окупантів "Орск".