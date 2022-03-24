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"Кацапський пропагандон року": Держприкордонслужба подякувала пропагандисту Гвоздеву за репортаж з Бердянська про корабель "Орск", який сьогодні знищили. ВIДЕО

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Держприкордонслужба України подякувала російському пропагандисту Валентину Гвоздеву з телеканалу Міноборони РФ "Звезда" за детальний репортаж про великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту в порту Бердянська, який сьогодні було знищено.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"Валентин Гвоздев з телеканалу "Звезда". З задоволенням хочу повідомити, Державна прикордонна служба визнає його найкращим москальським пропагандоном. За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі "Смарагдова ліра", метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. Ми навіть ввели додаткову спеціальну номінацію "Кацапський пропагандон року – гордість України". А перемагає він з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабль "Орск" Чорноморського флоту в порту Бердянська. Звісно, були й інші лауреати, але за повноту розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна. Відтепер "Орск" та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", - розповів він.

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Кацапський пропагандон року: Держприкордонслужба подякувала пропагандисту Гвоздеву за репортаж з Бердянська про корабель Орск, який сьогодні знищили 01
Кацапський пропагандон року: Держприкордонслужба подякувала пропагандисту Гвоздеву за репортаж з Бердянська про корабель Орск, який сьогодні знищили 02

Нагадаємо, що сьогодні в порту Бердянська було знищено корабель окупантів "Орск".

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Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    Глядя на Чернобаевку, уверен, что кацапы на трех десантных кораблях не остановятся
  • nav svargi
    aha ha
  • Мобильный крематорий
    Мариуполю да и югу в целом будет значительно легче. Минус 3 тыс тонн топлива, минус куча бк, минус минимум одно транспортировочное корыто. М-м-м, ляпота)))
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