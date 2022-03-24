"Білоруси не вороги українцям. Ворог у нас спільний - режими Путіна і Лукашенка. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні! Жыве Беларусь!", - білоруська студентка звернулася до українців. ВIДЕО

Білоруська студентка Марія Булавінська звернулася до українців і запевнила, що більшість білорусів категорично проти війни в Україні і всіляко підтримуть Україну в боротьбі з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Булавінська нагадала, про білоруські протести, рейкову війну з окупантами в самій Білорусі і про справжніх білоруських військових, котрі сьогодні захищають Київ в складі батальйону імені Кастуся Каліновського.

"Українці часто ставлять питання про те, чи вступить у війну білоруська армія. Так ось, аби зрозуміти, у якому стані знаходяться білоруські війська, хочу нагадати про символ солдата Лукашенка - сніговик, якого зліпили білоруськи пропагандисти, коли вітали вхід російсійських військ на територію Білорусі. Втім, є й нормальні білоруські військові, котрі сьогодні боронять Київ від російських окупантів. Йдеться про батальйон імені Кастуся Каліновського. Я хочу сказати, що більшість білорусів не підтримують цю війну. Переважна більшість білорусів розуміють, що майбутнє Білорусі залежить від майбутнього України. Тож коли українці вважають, що білоруси - це вороги, то це не так. Ворог у нас спільний - режими Путіна і Лукашенка. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні. Жыве Беларусь", - каже Булавінська.

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