"Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - російський загарбник про штурм Миколаєва. АУДIО

СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких "там нєт".

Про це свідчить телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва, а натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Все наши машины, нах#й, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Все, просто ничего нету, нах#й, 60% боевой готовности – минус", – розповідає один окупант іншому.

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З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

Путінські вояки радять один одному тікати будь-якими способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съ#бался, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…".

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