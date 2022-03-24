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"Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - російський загарбник про штурм Миколаєва. АУДIО

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СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких "там нєт".

Про це свідчить телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва, а натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Все наши машины, нах#й, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Все, просто ничего нету, нах#й, 60% боевой готовности – минус", – розповідає один окупант іншому.

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З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

Путінські вояки радять один одному тікати будь-якими способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съ#бался, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…".

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Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    Отходите оставшимися силами в Чернобаевку
  • Anatoliy A 006b9dda
    Х#й мы его возьмем...Как раз именно его и возьмете
  • Мистер Икс 00711c20
    Как коренной НИКОЛАЕВЕЦ подтверждаю ,в Николаеве вы возьмёте только в РОТ ,ни такое у нас воспитание ,чтобы падаль какую-то на свою землю пустить !
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