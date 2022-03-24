Українська ППО знищила ворожий вертоліт Мі-35. ВIДЕО

Українська ППО знищила ворожий вертоліт Мі-35.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця падіння ворожого вертольота опублікований на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

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