Зеленський - G7: Краще зараз дати зброю Україні, ніж потім шукати її ще й для інших країн. ВIДЕО

Якщо зараз не допомогти Україні зброєю - війна перекинеться за межі нашої країни.

Саме з такими словами звернувся президент України Володимир Зеленський до представників "Великої сімки", розповідаючи про жахіття, що їх чинить окупант в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще й для інших країн – Грузії, Молдови, країн Балтії, Польщі, країн Центральної Азії. Що швидше станеться саме так, як ми просимо, то швидше на сході Європи буде мир. Це в наших інтересах. Це у ваших інтересах. Це в інтересах усіх демократій. Свобода повинна бути озброєною. Життя має перемогти смерть", - зауважив глава держави.

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"Сьогодні – рівно місяць із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Росії, яка колись була у цьому форматі з передовими демократіями. Тоді "Велика сімка" була "Великою вісімкою". І було дуже багато сподівань на її участь, на діалог із Росією. Хочу підкреслити, що більшість із тих сподівань, як і місце поруч із "Групою семи", Росія отримала авансом. І досі на цей аванс не напрацювала", - додав Зеленський.