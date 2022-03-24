Російські ЗМІ "знайшли" Шойгу: взяв участь у нараді з Путіним. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське пропагандистське видання "РИА "Новости" цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова: "Були присутні Мішустін, Матвієнко, Володін, Медведєв, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Наришкін та Сергій Іванов".
За словами Пєскова, міністр оборони РФ "доповів про хід спеціальної військової операції (війни в Україні -ред), надання гуманітарної допомоги, забезпечення безпеки та відновлення життєво важливої інфраструктури на звільнених територіях".
"Детальна розмова була щодо переговорного процесу з Україною. Було висловлено жаль у зв'язку з повільністю української сторони", — заявив також прессекретар Путіна.
Також вийшла новина про те, що в четвер російським журналістам повідомили в Міноборони РФ генерал армії Сергій Шойгу провів нараду щодо виконання держоборонзамовлення.
Журналісти кремлівського пулу також опублікували відео із Шойгу на нараді у Путіна.
В ефірі "Вестей 24" показали 30-секундне відео із Радбезу за участю Володимира Путіна. Тут уперше за останніх 13 днів з'явився міністр оборони Сергій Шойгу. Його появі у кадрі передували проблеми з камерою.
Камера чи то не була встановлена, чи то не налаштована належним чином, і видно, як із нею виробляють маніпуляції прямо під час ефіру, зазначає "Медуза".
Сам Шойгу на відео поправляє краватку, як це зазвичай робить людина, яка не встигла привести себе в порядок.
Відео триває лише 30 секунд, звуку на ньому немає. На екрані перед Путіним виведені члени Радбезу, у лівому верхньому кутку від президента імовірно Сергій Шойгу.
На останній секунді відео можна побачити, як у вікні з трансляцією Шойгу знову з'являється темний екран, і міністр наче зникає з наради.
Заради цього відео "Вести 24" перервали свій ефір.
Раніше у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив відсутність у медійному просторі глави Міноборони Росії Сергія Шойгу, тим, що той має "зараз багато турбот".
На прохання прокоментувати повідомлення видання "Агентство" про нібито проблеми зі здоров'ям російського міністра Пєсков сказав: "Не потрібно слухати видання "Агентство" і порадив звернутися до Міноборони РФ.