Російські ЗМІ "знайшли" Шойгу: взяв участь у нараді з Путіним. ВIДЕО

Російські ЗМІ повідомляють, що президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, де був присутній міністр оборони Сергій Шойгу, який не з'являвся на публіці з 11 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське пропагандистське видання "РИА "Новости" цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова: "Були присутні Мішустін, Матвієнко, Володін, Медведєв, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Наришкін та Сергій Іванов".

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За словами Пєскова, міністр оборони РФ "доповів про хід спеціальної військової операції (війни в Україні -ред), надання гуманітарної допомоги, забезпечення безпеки та відновлення життєво важливої ​​інфраструктури на звільнених територіях".

"Детальна розмова була щодо переговорного процесу з Україною. Було висловлено жаль у зв'язку з повільністю української сторони", — заявив також прессекретар Путіна.

Також вийшла новина про те, що в четвер російським журналістам повідомили в Міноборони РФ генерал армії Сергій Шойгу провів нараду щодо виконання держоборонзамовлення.

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Журналісти кремлівського пулу також опублікували відео із Шойгу на нараді у Путіна.

В ефірі "Вестей 24" показали 30-секундне відео із Радбезу за участю Володимира Путіна. Тут уперше за останніх 13 днів з'явився міністр оборони Сергій Шойгу. Його появі у кадрі передували проблеми з камерою.

Камера чи то не була встановлена, чи то не налаштована належним чином, і видно, як із нею виробляють маніпуляції прямо під час ефіру, зазначає "Медуза".

Сам Шойгу на відео поправляє краватку, як це зазвичай робить людина, яка не встигла привести себе в порядок.

Відео триває лише 30 секунд, звуку на ньому немає. На екрані перед Путіним виведені члени Радбезу, у лівому верхньому кутку від президента імовірно Сергій Шойгу.

На останній секунді відео можна побачити, як у вікні з трансляцією Шойгу знову з'являється темний екран, і міністр наче зникає з наради.

Заради цього відео "Вести 24" перервали свій ефір.

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Раніше у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив відсутність у медійному просторі глави Міноборони Росії Сергія Шойгу, тим, що той має "зараз багато турбот".

На прохання прокоментувати повідомлення видання "Агентство" про нібито проблеми зі здоров'ям російського міністра Пєсков сказав: "Не потрібно слухати видання "Агентство" і порадив звернутися до Міноборони РФ.