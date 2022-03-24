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Київський безпековий форум проводить онлайн-зустріч "Боротьба за Україну". ВIДЕО

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Київський безпековий Форум сьогодні проведе спеціальну онлайн-зустріч "Боротьба за Україну", присвячену світовій взаємодії задля оборони нашої держави від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Трансляція розпочнеться о 21:00.

Учасники дискусії обговорять:

  • Як посилити оборонні можливості України?
  • Як зміцнити тиск на Путіна та його режим воєнних злочинців?
  • Які підсумки зустрічей високого рівня у рамках Групи Семи, НАТО і ЄС, які відбудуться сьогодні в Брюсселі?

 У зустрічі візьмуть участь:

Вікторія Нуланд, Заступниця Державного секретаря Сполучених Штатів Америки.

Норберт Реттґен, депутат Федерального парламенту Німеччини, Голова парламентського комітету у закордонних справах у 2014-21 роках.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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