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Близько півтора десятка ракет для "Іскандерів" перевозили у Білорусі поблизу Гомеля. ВIДЕО

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Щонайменше 14 контейнерів для перевезення ракет для комплексів "Іскандер" помітили в Білорусі.

Про це у Twitter повідомляє акаунт MotolkoHelp, який збирає записи з переміщенням військової техніки на території Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в обід на трасі М10 в напрямку з Речиці до Гомеля помітили перевезення щонайменше 14 контейнерів, які використовують для транспортування ракет для "Іскандерів", - йдеться в повідомленні.

На відео видно 7 вантажівок КамАЗ з мітками "V", у кожній по 2 ящики для ракет "Іскандер". Чи були коробки порожніми, поки невідомо. Були ще два КамАЗи, які перевозили інший вантаж, кран для розвантаження та автомобіль зв’язку.

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Топ коментарі

  • Руслан Сольвар
    Білорусь наявний приклад трусливого народу, їх змішали з лайном, використовують як рабів
    Вони воюють лише телефонами та квіточками.
    Зрозуміло чого Брестська фортеця це міф про який писали лице кацапи
  • Bob Fayn
    навіть на їх так званих опозиційних ресурсах--вони ЖДУТ..шо прийде Україна і їх звільнить а напишеш про них правду блокують..
  • Руслан Сольвар
    Хіба ми не маємо можливість застосувати свої дрг ?
    Нас ні хто не обмежує і є фахівці та досвід
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