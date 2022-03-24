Близько півтора десятка ракет для "Іскандерів" перевозили у Білорусі поблизу Гомеля. ВIДЕО
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Щонайменше 14 контейнерів для перевезення ракет для комплексів "Іскандер" помітили в Білорусі.
Про це у Twitter повідомляє акаунт MotolkoHelp, який збирає записи з переміщенням військової техніки на території Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в обід на трасі М10 в напрямку з Речиці до Гомеля помітили перевезення щонайменше 14 контейнерів, які використовують для транспортування ракет для "Іскандерів", - йдеться в повідомленні.
На відео видно 7 вантажівок КамАЗ з мітками "V", у кожній по 2 ящики для ракет "Іскандер". Чи були коробки порожніми, поки невідомо. Були ще два КамАЗи, які перевозили інший вантаж, кран для розвантаження та автомобіль зв’язку.