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"Танчик трофейний, беха трофейна. А це затрофеїть не вийшло - роз'#башили", - українські воїни після бою. ВIДЕО

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Українські бійці провели успішно атаку на ворожі позиції в Київській області і захопили техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці пише голова патрульної поліції Києва Євгеній Жуков і публікує відео захопленої техніки.

"Тут хлопчики закинули відос). Київ та Київська область стоїть і буде стояти! Скільки б ру$ні туда не перло. Всі будуть знищені. Розжились по-козацьки карочє))) Атлічна. Вітання)", - пише Жуков у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
  • Вололо Трололо
    Файно!
  • Alex K 8d0b77c0
    "Добре, синку, добре" (с)
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