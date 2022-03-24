"Танчик трофейний, беха трофейна. А це затрофеїть не вийшло - роз'#башили", - українські воїни після бою. ВIДЕО
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Українські бійці провели успішно атаку на ворожі позиції в Київській області і захопили техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці пише голова патрульної поліції Києва Євгеній Жуков і публікує відео захопленої техніки.
"Тут хлопчики закинули відос). Київ та Київська область стоїть і буде стояти! Скільки б ру$ні туда не перло. Всі будуть знищені. Розжились по-козацьки карочє))) Атлічна. Вітання)", - пише Жуков у коментарі до відео.
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