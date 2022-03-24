У Тбіліському аеропорту вшанували пам'ять грузинських добровольців Ратіані та Беріашвілі, які загинули в Україні. ВIДЕО
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Тіла двох грузинських військовослужбовців – Георгія Беріашвілі та Давида Ратіані, які загинули на війні в Україні, доставили до Грузії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сотні громадян Грузії приїхали вночі до Тбіліського міжнародного аеропорту, щоб вшанувати пам'ять загиблих бійців. Вони стояли із запаленими свічками в руках та з прапорами Грузії та України.
В аеропорт приїхала президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка висловила співчуття рідним та близьким загиблих. Вона виявилася єдиною офіційною особою, яка з'явилася в аеропорту.
Нагадаємо, двоє грузинських добровольців Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем 18 березня.