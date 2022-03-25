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"Выполняя приказ диктатора Путина, вы совершаете ошибку": Російський офіцер, який перейшов на бік України, звернувся до військових РФ. ВIДЕО

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Кількість випадків, коли російські військові переходять на бік України, збільшується.

Про це у Telegram повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться в повідомленні.

В Головному управлінні розвідки опублікували звернення російського офіцера, яких перейшов на бік України.

Читайте: Депортованим до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні, - розвідка

Топ коментарі

  • vadyan
    Невзоров в первые дни войны это тоже предсказал верно: что примерно через месяц (!) начнут переходить на сторону Украины сперва небольшие группы, а затем целые роты и батальоны, потому что так было и во ВМВ2 и в Чечне...
  • Sophia-Maria Duglass
    Пора формировать освободительную армию от хутина и марионеточное правительство
    и Украина должна возглавить этот процесс , а не Германия и Франция
  • Maxim Ak-Murza
    "...демократически избранные представители свободного российского общества...."(c)
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