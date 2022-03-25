"Выполняя приказ диктатора Путина, вы совершаете ошибку": Російський офіцер, який перейшов на бік України, звернувся до військових РФ. ВIДЕО
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Кількість випадків, коли російські військові переходять на бік України, збільшується.
Про це у Telegram повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться в повідомленні.
В Головному управлінні розвідки опублікували звернення російського офіцера, яких перейшов на бік України.