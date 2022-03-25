Окупанти в Маріуполі захопили церкву, де ховалися мирні мешканці та ведуть звідти бойові дії, - звернення полку "Азов" 24 березня. ВIДЕО

Заступник командира полку "Азов" Калина розказав про ситуацію в Маріуполі станом на вечір 24.03.2022 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його зверненні.

Калина заявив: "Слав Сьогодні весь світ уже місяць спостерігає за кривавими злочинами Путіна в Україні. Світ спостерігає, як вчиняються злочини проти людства. Світ спостерігає за обороною Маріуполя, де кожен день – це день смерті, день героїчної боротьби наших військових із переважаючими силами противника, де точиться боротьба добра і зла, світла і темряви. Навіть у повному оточенні Азовці за останні 2 дні знищили 4 БТРи та іншу техніку, вороджу піхоту, взяв полоненого та врятували йому здоров’я та життя. Нагадую всім – ми воюємо за правилами війни, і якщо ворог підняв руки і склав зброю, він вважатиметься військовополоненим.

Звертаюся до Заходу, який своєю політикою вмиротвоенняагресора допустив цю бійню в Україні. В той же час один з наймотивованіших підрозділів нашої країни, полк Азов, за гроші Росії таврували фашистами та нацистами. Тому нам заборонили отримувати зброю та навчатися у натівських інструкторів, блокували соцмережі та інше. Не дивлячись на це зараз світ спостерігаєяк боротьбою азовців керує Герой України майор Денис Прокопенко, а бійці полку показують дива професіоналізму та героїзму. Справжніми фашистами виявились не бійці полку Азов, а російське керівництво та російські військові, які мають нахабність назвати війну в Україні "спеціальною операцією з денацифікації". Істину сказав Вінстон Черчілль: фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Так воно і сталося.

Ні на хвилину не припиняються хаотичні та руйнівний обстріли Маріуполя з землі, повітря та з моря. Російські військові порушують усі правила ведення війни, воюючи в першу чергу з мирним населенням України, руйнують все, що можливо. Адже за 8 років багато хто платили цимвиродкам та продовжув вести бізнес з варварами, які на ці гроші виготовляли бомби, що сьогодні зтирають з лиця землі центр Європи. Росіяни використовують надпотужні бомби, які призводять до неймовірних руйнувань. Розвідка все частіше повідомляє про застосування Росією хімічної зброї, як вони це було зроблено в Сирії. Ці варвари захоплюють простих людей і під примусом вивозять в Росії, де вилучають документи і направляють на заробітки в північні та східні райони країни-агресорки. Хіба це не нагадує концтабори гітлерівської Німеччини чи ГУЛАГи сталінського режиму?

Окупанти так низько впали у своїх діях, що захопили церкву, де переховувалися місцеві мещканці, ведуть бойові дії звідти. Що можна сказати. Це боягузливі виродки, а не друга армія в світі. Продовжуємо тримати оборону. Маріуполь - це Україна!!!"