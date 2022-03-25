Окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь: з міста сьогодні можуть евакуювати 350 людей, - мер Федоров. ВIДЕО
Про це сказав у відеозверненні міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Учора ввечері (24 березня), о 19.00 не пустили (російські військові. – Ред.) гуманітарний конвой на в'їзді до Мелітополя (…) Пустили його лише сьогодні", - розповів мер.
"Автобуси (після розвантаження гуманітарної допомоги. – Ред.) зможуть вивезти людей – близько 350 осіб, у кого є таке бажання, зможуть виїхати з Мелітополя до Запоріжжя", – повідомив Федоров.
За його словами, евакуація розпочнеться орієнтовно о 8.30-9.00. Забрати всіх, від кого вже надійшли заявки, сьогодні не зможуть, - кількість у 350 осіб визначено міркуваннями безпеки пересування. Проте мер упевнений, що гуманітарні коридори вдасться організувати і надалі.
Федоров повідомив, що автомобілі з гуманітарною допомогою прибули ще напередодні о 19:00, проте російські військові не пускали їх до міста до ранку. Нині у пожежній частині на Героїв Сталінграда вже ведеться розвантаження медикаментів, продуктів харчування, засобів особистої гігієни тощо.