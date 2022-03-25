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"Вище, вище! Все, тепер йому точно п#зда!", - Генштаб оприлюднив відео ліквідації російських танків із українських комплексів ПТРК. ВIДЕО

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Захисники України продовжують знищувати російські танки із ПТРК.

Відповідне відео опублікувала сьогодні пресслужба Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.

"Протитанкісти Сухопутних військ ЗС України і Територіальної оборони ЗС України продовжують бойову роботу зі знищення бронетехніки ворога. Втрати російських окупантів невпинно ростуть. Буде ще!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Love is… разом дивитись як палають кораблі московитських окупантів у Бердянську
  • Kif Kroker
    Кіно яке ніколи не наскучить
  • Ksenia VB
    Москалі кажуть, що ми їх ненавидимо.
    Але це не зовсім так.
    Скільки всеукраїнської радості викликають русняві двохсоті
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