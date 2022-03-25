"Вище, вище! Все, тепер йому точно п#зда!", - Генштаб оприлюднив відео ліквідації російських танків із українських комплексів ПТРК. ВIДЕО
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Захисники України продовжують знищувати російські танки із ПТРК.
Відповідне відео опублікувала сьогодні пресслужба Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.
"Протитанкісти Сухопутних військ ЗС України і Територіальної оборони ЗС України продовжують бойову роботу зі знищення бронетехніки ворога. Втрати російських окупантів невпинно ростуть. Буде ще!", - йдеться у повідомленні.