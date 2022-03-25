В Росії масово розсилають повістки військовозобов'язаним і пропонують службу за контрактом: "За Україну обіцяють $53 щодобово і подвійну ставку". ВIДЕО
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Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив, що російські військомати масово викликають повістками військовозобов'язаних і пропонують укласти короткострокові контракти на службу в армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією Левієва, військові чиновники обіцяють натомість отримання статусу учасника бойових дій, подвійну посадову ставку та добові у розмірі 53 долари США.