В Росії масово розсилають повістки військовозобов'язаним і пропонують службу за контрактом: "За Україну обіцяють $53 щодобово і подвійну ставку". ВIДЕО

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив, що російські військомати масово викликають повістками військовозобов'язаних і пропонують укласти короткострокові контракти на службу в армії РФ.