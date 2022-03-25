"Могут перегруппировать и опять на войну отправить. Хотя группировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - окупант про втрати і бої в Україні. ВIДЕО

Російський окупант в розмові з рідним розповідає, про втрати у підрозділі та про те, що залишки підрозділу відведені ближче до АРК Крим.