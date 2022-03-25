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"Могут перегруппировать и опять на войну отправить. Хотя группировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - окупант про втрати і бої в Україні. ВIДЕО

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Російський окупант в розмові з рідним розповідає, про втрати у підрозділі та про те, що залишки підрозділу відведені ближче до АРК Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про стало відомо з телефонної розмови, яку перехопили українські спецслужби. У розмові він висловлює сподівання, що найближчим часом його виведуть до окупованого Криму, а тоді в місце постійної дислокації.

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Топ коментарі

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    300 тые они. Лежат в канаве подыхают.
  • Константин См
    Два полковники в канаві
    Спати намагалися.
    Після зустрічи із нами
    Перегрупувалися:
    Замість сраки - голова,
    Де макітра - срака,
    Відступа одна нога,
    Інша - йде в атаку...
  • Лаур
    самка свинособаки аж расстроилась шо кобель ешо живой ...
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