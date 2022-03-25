Зеленський вручив державні нагороди працівникам СБУ, які відзначилися під час війни з Росією. ВIДЕО

У 30-ту річницю створення Служби безпеки України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам спецслужби за мужність і самовідданість та зразкове виконання службового обов’язку під час захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми відчуваємо ваш захист Української держави. Знаю, що багато офіцерів, службовців зараз перебувають на лінії фронту, виконують важливі операції. Але де б ви не були, ми всі захищаємо найголовніше, що в нас є, – нашу країну", – сказав він.

Зеленський подякував працівникам СБУ за вірну службу Україні.

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