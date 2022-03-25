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У селах на Херсонщині військові РФ викрадають людей, - мер Голої Пристані Бабич. ВIДЕО

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У селах Голопристанської громади на Херсонщині окупанти викрадають людей, вже зникло 5-6 чоловік.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Голої Пристані Олександр Бабич, передає Цензор.НЕТ.

"В нашій громаді кожен день зникають люди. За різними даними, це на сьогодні вже 5-6 чоловік. Це, передусім, жителі сіл Нова та Стара Збур'ївка. Ми робимо все для того, щоб вивести цю інформацію в публічну площину. В реєстр досудових розслідувань вся ця інформація внесена. І я хочу наголосити, що все це, що тут в нас відбувається з викраденням людей, – це злочин і за нього потрібно буде відповідати згідно з Женевською конвенцією. Всі ці факти фіксуються", - зазначив Бабич.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вже хочеться



    @smpryk

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    7 ч



    у селах, у які увійшли рашисти, люди садять картоплю.у замерзлу ще землю.кажуть, краще хай погниє і померзне, ніж дістанеться рашистам. села в оточенні. росня забирає у людей всю їжу на свої польові кухні. всю городину з погребів. закрутки. крупи. люди продукти заривають в землю.

    вони влаштовують другий голодомор в Україні. не шкодують нікого. ні старих, які війну з нацистами пройшли, ні дітей, у яких нема чого поїсти.
  • Пилат Понтийский 422e6733
    Тепер розумієм..чому чеченці підривали себе при появі в домі цих ********* російських.
  • Helen Batiouk
    Потруїти та хай жеруть
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