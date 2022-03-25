У селах на Херсонщині військові РФ викрадають людей, - мер Голої Пристані Бабич. ВIДЕО

У селах Голопристанської громади на Херсонщині окупанти викрадають людей, вже зникло 5-6 чоловік.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Голої Пристані Олександр Бабич, передає Цензор.НЕТ.

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"В нашій громаді кожен день зникають люди. За різними даними, це на сьогодні вже 5-6 чоловік. Це, передусім, жителі сіл Нова та Стара Збур'ївка. Ми робимо все для того, щоб вивести цю інформацію в публічну площину. В реєстр досудових розслідувань вся ця інформація внесена. І я хочу наголосити, що все це, що тут в нас відбувається з викраденням людей, – це злочин і за нього потрібно буде відповідати згідно з Женевською конвенцією. Всі ці факти фіксуються", - зазначив Бабич.

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