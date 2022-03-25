"Цукор нас не врятує. Не має майбутнього країна, в якій закриття Макдональдсу - трагедія, а втрата свободи - нічого не значить", - росіянка про цукровий ажіотаж в магазинах РФ. ВIДЕО
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Достатньо неочікувану відповідь отримали організатори опитування в Росії на тему цукрового ажіотажу в усіх магазинах країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одна з опитуваних жінок, перепитавши тему опитування буквально ошелешила відповіддю.
"Цукор нас не врятує. Попереду у нас "веселі" часи. Не буду багато казати. Скажу коротко - не має майбутнього країна, в якій закриття Макдональдсу - трагедія, а втрата свободи - нічого не значить", - сказала вона.