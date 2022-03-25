На платформі вокзалу у Вільнюсі відкривається виставка фотографій війни Росії в Україні. ВIДЕО

На платформі залізничного вокзалу Вільнюса, де зупиняються транзитні потяги з Москви до Калінінградської області, відкривається виставка фотографій війни Росії в Україні. Залізничні пасажири з Росії отримають реалістичну картину своєї війни в Україні.