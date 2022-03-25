На платформі вокзалу у Вільнюсі відкривається виставка фотографій війни Росії в Україні. ВIДЕО
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На платформі залізничного вокзалу Вільнюса, де зупиняються транзитні потяги з Москви до Калінінградської області, відкривається виставка фотографій війни Росії в Україні. Залізничні пасажири з Росії отримають реалістичну картину своєї війни в Україні.
Про це у фейсбук повідомив Jonas Staselis, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, мета заходу – зосередити увагу громадян РФ на війні російського уряду проти України та заохотити їх не залишатися байдужими.