У Чернігові снаряд від російського "граду" влучив у квартиру, загинула жінка. ВIДЕО

У Чернігові на улиці Доценка, неподалік того місця, де загинуло 14 людей у черзі за хлібом, снаряд російського "граду" влучив в квартиру на першому поверсі. Загинула літня жінка.