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"Ядерное оружие поставили, лаборатории всякие - у нас из-за этого скотина болела вся, и корона оттуда", - родичка пояснює окупанту сенс війни в Україні. ВIДЕО

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Українська спецслужба перехопила розмову російського окупанта з родичку, яка пояснювала загарбнику російськими пропагандистськими наративами суть війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, котрий перебуває в Україні, намагається їй марно заперечувати.

"Вы настолько политически не подготовлены там, что мне очень хочется прийти и вам п#здюлей дать", - каже жінка.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
  • Анатолий Воробей 96773614
    А що ще може сказати зомбована кацапська свиноматка
  • Garry Grant
    Скотина не только болела,но судя по этой полоумной бабе, скотина продолжает болеть.
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