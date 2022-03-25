"Ядерное оружие поставили, лаборатории всякие - у нас из-за этого скотина болела вся, и корона оттуда", - родичка пояснює окупанту сенс війни в Україні. ВIДЕО

Українська спецслужба перехопила розмову російського окупанта з родичку, яка пояснювала загарбнику російськими пропагандистськими наративами суть війни з Україною.