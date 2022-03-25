Окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей у Маріуполі. ВIДЕО

У Маріуполі російські окупанти знищили Дитячий реабілітаційний центр. Росія зруйнувала ще один приклад співпраці міста з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.

Зазначається, що дитячий реабілітаційний центр у Маріуполі відкрили лише восени 2021 року після реконструкції. Заклад збудували разом з Європейським інвестиційним банком.

"Місце, яке було покликане рятувати дитячі життя, знищене тими, хто вирішив нас насильно "освободить". Очевидно, звільнити від миру, від розвитку, від таких сучасних центрів реабілітації. Звільнити від самого права на життя", - йдеться у повідомленні.

У Маріупольській міській раді також зазначили, що окупантам байдуже, кого вони бачать у своєму прицілі - людей, будинки, садки, лікарні або Драматичний театр.

Окрім того, зазначили, що світова спільнота має максимально об'єднатися з метою зупинення зла, поки Росія знищує це місто.

"Зло ніколи не зупиняється саме. І якщо його не зупинити в України зараз, воно прийде до кожного європейського будинку", - повідомляють у міській раді.

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