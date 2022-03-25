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Українські фігуристи Назарова та Нікітін, яким вдалося виїхати з-під обстрілів у Харкові, виступили на Чемпіонаті світу. ВIДЕО

25 07011
Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін, які знаходились у Харкові на початку війни, змогли виступити на Чемпіонаті світу у Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Україну представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна - вони ще в лютому змагалися на Олімпіаіді-2022, а тоді повернулися до Харкова, де пережили початок війни. Назаровій вдалося виїхати з міста, тоді як Нікітін більш ніж три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.

Зрештою, Нікітін теж покинув Харків та зміг дістатися чемпіонату світу. Як і інші представники України, у танцювальної пари не було необхідного костюму для виступу. Тож Назарова та Нікітін виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі.

До того ж, Олександра та Максим уперше танцювали під нову мелодію. За основу була взята пісня Джамали "1944", також була вставка "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

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Топ коментарі

  • Чкалова Виктори
    Дякую фигуристам,гарний виступ,чудовий музичний супров1д!Слава в1льному непереможному народу Укра1ни!
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Володимир Мик
    Є офіційні виключення, це стосується спортсменів України, які представляють Україну на міжнародних змаганнях за кордоном.
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