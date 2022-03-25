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"Це воєнний злочин. Російськомовний українець з єврейським корінням - нацист? Що у вас в голові?", - депутат райради Воронежської області РФ Бєляєва про війну з Україною. ВIДЕО

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Депутат Семилукської райради Воронежської області РФ Ніна Бєляєва на засіданні заявила про те, що вважає війну проти України воєнним злочином і не підтримує дій російської влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, її заява обурила інших депутатів.

"А що і нацистів там немає?", - запитав її хтось із них.

"Російськомовний українець з єврейським корінням - нацист? Що у вас в голові?", - відповіла вона.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Ещё есть на расии люди с ясной головой только жаль их меньшеньство.
  • KosAn30 JT26
    сильный поступок
  • Анжей b106d7a9
    Вона схожа на лікарку в палаті для душевнохворих🤦
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