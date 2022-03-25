"Це воєнний злочин. Російськомовний українець з єврейським корінням - нацист? Що у вас в голові?", - депутат райради Воронежської області РФ Бєляєва про війну з Україною. ВIДЕО
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Депутат Семилукської райради Воронежської області РФ Ніна Бєляєва на засіданні заявила про те, що вважає війну проти України воєнним злочином і не підтримує дій російської влади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, її заява обурила інших депутатів.
"А що і нацистів там немає?", - запитав її хтось із них.
"Російськомовний українець з єврейським корінням - нацист? Що у вас в голові?", - відповіла вона.