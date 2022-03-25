"Новий танк братства": ЗСУ захопили трофейну техніку російських окупантів на Київщині. ВIДЕО
30 34927
Українські захисники захопили танк російських окупантів на Київщині.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Промисловий Портал
@ua_industrial
·
5 ч
"Поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших ***********."
Красавчики!
"Ета проста празднік какойта " !!! Щасти вам, хлопці !!!!!!