Anonymous записали звернення до Путіна і виклали 28 Гб даних зламаного ними ЦБ Росії. ВIДЕО

Хакерське угруповання Anonymous записало відеозвернення до президента країни-агресора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на твітер угруповання.

Хакерське угруповання Anonymous повідомило вчора, що ними було зламано Центральний банк Росії.

"Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів буде викладено протягом 48 годин, включаючи секретні угоди", - заявили в угрупованні.

Сьогодні вони виклали до мережі дані зламаного ними ЦБ Росії. Їхній обсяг – 28 Гб.

Крім того, хакери записали відеозвернення до Путіна.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку РФ, всілякі транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, що насправді є економікою РФ.

Ми – у твоєму палаці, ми – там де ти їси, ми – за твоїм столом, ми – там, де ти спиш.

Декларації, кореспонденція, торгові угоди, які ти підписував з іншими країнами, секрети твоїх олігархів. Твої конфіденційні відео та програми, які ти використовуєш.

НАТО, Америка та ЄС – брехуни. Усі вони мали угоди за зачиненими дверима.

Ми за безневинних людей. Ми не допустимо війну, експлуатацію та несправедливість.

Ми – Anonymous. Нас – легіон".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан. ФОТО