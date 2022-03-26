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Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу ЗСУ. ВIДЕО

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Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.

Про це повідомляється в телеграм-каналі батальйону Кастуся Калиновського, передає Цензор.НЕТ.

"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України. Присягу білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", - йдеться у повідомленні.

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Батальйон створили після нападу Росії на Україну. 25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918). Вінцент Костянтин Калиновський – один з очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.

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Топ коментарі

  • константен
    Жыве Беларусь! Луку на муку...
  • chishichka kivi
    Це КІСТЯК для збройних сил вільної Білорусії, яка боротиметься з режимом Луки!
  • Укр_Полтавчанин
    Вот это настоящие сыны своего народа! Честь.
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