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Техніка окупантів на вулицях Славутича. ВIДЕО

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Російські окупанти зайшли в місто Славутич.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилися відеозаписи, що підтверджують ці дані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Славутича вийшли на головну площу з величезним українським прапором попри російські танки на околицях міста. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Очень большая ошибка так просто без сопротивления давать окупантам захватывать города. У них создается впечатления что они могут захватить всю Украину так и ето сподвигает их на новые *подвиги*. А жителям Славутича можно только посочуствовать. Через пару дней начнутся террор, репрессии, изнасилования и вывоз жителей на Пидоросию осваивать целину где то в Магадане
  • Anotol
    Біда накрила Україну ще тридцять років тому, коли еліта почала ради свого збагачення зупинила розробку і постачання армії ********* озброєння і стала на шлях зменшення чисельності армії і розпродаж так званого надлишкового майна. Вкупі з арсеналами, які здетонували це призвело до того, що нам без західної допомоги неможливо протистояти агресору
  • And And
    Славутич повністю лісне місто, всі дороги ведуть через ліса, можна було знищувати колони ворога легко. Но видно, організації там немає
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