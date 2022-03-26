На сьогодні в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів, - Верещук. ВIДЕО

На суботу, 26 березня, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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"На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів. Донецька область - з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. Безоплатно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б", - сказала Верещук.

Через блокування автобусів на блокпостах загарбниками, централізованої евакуації маріупольців 26 березня не буде, наголосила Верещук.

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Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ маріупольців просять звертатися до гуманітарних штабів. Контакти: 3-62-76, 3-52-52, 0975515917, 0504397529. Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру в місті Запорожжя: (095)220-41-11; (067)220-41-12; 0800-503-508.

За словами Верещук, у Київській області працюватимуть такі гумкоридори: з села Плесецьке до міста Фастів. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова (місце зборів – будинок сільради на вулиці Центральна, 57); з села Севериновка до Білогородки автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки. (Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20); з міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква; з сіл Червона Слобода, Рожев та Синятки до міста Біла Церква. Місце зборів – торговельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.

У Луганські області буде евакуація з міста Рубіжне, місце зборів – вулиця Чехова, 11; з селища Нижнє, місце зборів – вулиця Паркова, 13; місто Лисичанськ, місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324; з міста Попасна, місце зборів: вул. Первомайська, 42; місто Сєвєродонецьк, місце зборів: проспект Хіміків, 28; місто Гірське, місце зборів: вул. Гагаріна, 13. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.