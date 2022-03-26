"Без підготовки та в тренувальній формі", - українська пара Назарова-Нікітін, переживши обстріли у Харкові, дісталась Франції, та змогла пройти до фіналу ЧС з фігурного катання. ВIДЕО виступу
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ICTV, українські спортсмени виступили під нову музику, без підготовки та в тренувальній формі - синій та жовтій футболках. Для проходу до довільної програми їм потрібно було увійти до двадцятки найкращих у ритмічному танці. Назарова та Нікітін стали 16-ми із результатом 67.70 балів.
Дорога на чемпіонат світу для спортсменів видалася складною через повномасштабне вторгнення РФ до України. Війна застала пару фігуристів у Харкові, куди вони повернулись відразу після Олімпіади-2022 в Пекіні. Олександрі вдалося виїхати з міста першій. Максим Нікітін приєднався до партнерки, провівши понад три тижні під безперервними обстрілами. Українці за вісім днів на машині подолали 600 км, а потім із Варшави літаком дастались до французького Монпельє, де й відбувається чемпіонат світу з фігурного катання.
Прибувши на змагання без костюмів, як і інші представники України, Олександра та Максим ще й змінили музику для виступу на пісню Джамали "1944", а також "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.