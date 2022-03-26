Ядерний статус не повинен бути для Росії дозволом на несправедливість, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ядерний статус держави не повинен бути "дозволом на несправедливість" стосовно інших країн.

Виступаючи в суботу через відеозв'язок на Дельфійському форумі, він заявив, що "несправедливість – це те, що Росія робить проти нас, проти України, користуючись своїми привілеями в міжнародних організаціях, а також страхом застосування ядерної зброї, страхом, який Росія навмисне постійно поширює, хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не лише той чи інший народ, а й взагалі життя на Землі", передає Цензор.НЕТ.

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"Ми не можемо знайти справедливість у світі вже 31 день після повномасштабного нападу держави, яка у 28 разів більша. Ми самостійно захищаємо нашу державу на полі бою. Я вдячний Генеральній асамблеї ООН і всім тим державам, які підтримують резолюції, укладені за принципом справедливості, щодо війни Росії проти України та її наслідків. Але ми бачимо, що ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоб повертати країнам мир. Тому що у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість: голос привілейованих там все ще заглушає голос більшості. Це – несправедливо.

Зараз у світі серйозна дискусія на політичному рівні: що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масового ураження, зокрема хімічну", - зазначив Зеленський.

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Він нагадав, що у 90-х роках минулого року Україна віддала третій за потужністю ядерний арсенал. "В обмін на це наша країна отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу, зокрема від Росії", - наголосив президент, додавши, що одна з цих країн і напала на Україну.

У результаті, сказав Зеленський, "інші держави теж зроблять висновок, що їм потрібна ядерна зброя". "Нам потрібна реформа системи безпеки, щоб ядерний статус не був дозволом на будь-яку несправедливість", - заявив він.

"Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку. Щоб той, хто у 28 разів більший, не думав, що може дозволити собі все, що завгодно, і щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав", - констатував Зеленський.