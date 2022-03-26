"Тут люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку", - російські окупанти розповідають про свої звірства. АУДIО

Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо "люди дичают".

Про це свідчить чергова перехоплена СБУ розмова окупанта з дівчиною, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Одна з найсильніших армій світу" виявилася збіговиськом мародерів і ґвалтівників, - повідомляють у СБУ. Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо "люди дичают".

Ось що у перехопленій СБУ розмові розповідає вояка з окупаційного війська РФ: "Тут люди уже дичают, не знают че делать иной раз: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знищили архів Служби безпеки на Чернігівщині. 13 тисяч справ репресованих у радянські часи втрачені назавжди. ФОТО

"Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба "расстрелять нах*й". І на них обов’язково чекатиме покарання! Наші захисники зроблять усе можливе, щоб кожен рашист отримав його вчасно і в повному обсязі. Бо такі звірства ми не пробачаємо!", - йдеться у повідомленні СБУ.