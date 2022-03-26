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"Тут люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку", - російські окупанти розповідають про свої звірства. АУДIО

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Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо "люди дичают".

Про це свідчить чергова перехоплена СБУ розмова окупанта з дівчиною, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з найсильніших армій світу" виявилася збіговиськом мародерів і ґвалтівників, - повідомляють у СБУ. Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо "люди дичают".

Ось що у перехопленій СБУ розмові розповідає вояка з окупаційного війська РФ: "Тут люди уже дичают, не знают че делать иной раз: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку".

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"Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба "расстрелять нах*й". І на них обов’язково чекатиме покарання! Наші захисники зроблять усе можливе, щоб кожен рашист отримав його вчасно і в повному обсязі. Бо такі звірства ми не пробачаємо!", - йдеться у повідомленні СБУ.

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Топ коментарі

  • Ted 7b76f4bb
    Не виправдовуйте. Вони були такими з народження.
  • Евгений Агро
    Гори ясно, пaлaй вата і зeмля вам як скловата. Щоб усі ви тут подoxли і фашиcтiя зісохла. Хай щодня горить-палає і фaшиcт-рaшиcт здихає. Смерть вам падаль-окупантська, дoxнiть гнойники мокшанські. Всі прокльони, всього світу нехай чують ваші діти. Зброя наша вас звільняє від життя, гучно й без жалю. Ми вас всі вбивaти будем й геноцид цей не забудем. Щоб гoрiли ви всі в пеклі при житті, вонючі й кляті Zмерді.
  • Дорогой Я
    ВСУ поможет.
    Сдохнуть.
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