Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, є поранені, - ЗМІ. ВIДЕО
23 21659
Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, також є поранені.
Про це розповіла Суспільному місцева жителька Валентина Одиниця, передає Цензор.НЕТ.
Російські військові кидають у натовп світошумові гранати та відкривають вогонь.
"Вранці майже все місто вийшло на мітинг. Росіяни почали стріляти. Ніхто не відступив і ми їх довели до виходу з міста", — розповіла вона.
У обласній військовій адміністрації Київщини інформацію про заглиблого наразі не підтверджують.