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Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, є поранені, - ЗМІ. ВIДЕО

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Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, також є поранені.

Про це розповіла Суспільному місцева жителька Валентина Одиниця, передає Цензор.НЕТ.

Російські військові кидають у натовп світошумові гранати та відкривають вогонь.

"Вранці майже все місто вийшло на мітинг. Росіяни почали стріляти. Ніхто не відступив і ми їх довели до виходу з міста", — розповіла вона.

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У обласній військовій адміністрації Київщини інформацію про заглиблого наразі не підтверджують.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Ошибка в том ,что людям не дали на руки оружие ,разговор был-бы другим .
  • Sinopticos
    в интернете прочитал, что большая ошибка, когда холопов послали освобождать свободных
  • SuperVsirf .
    нащо ви пишете її ім'я?? щоб завтра кацапи прийшли до неї додому?? чи ви думаєте, що у Славутичі немає зрадників?
    навіть, якщо це зробило Суспільне, то передруковуючи новину, розумно було б ім'я прибрати
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