"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": російська пропагандистка Симоньян шокована тим, що всі українці виявилися "нацистами". ВIДЕО

Російська пропаганда опинилася в ступорі, тому що за перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну виявилося, що всі українці "нацисти".

"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько! Это основная сила Украины", - елітна пропагандистка, "росіянка" Симоньян дивується існуванню українського народу, передає Цензор.НЕТ.

Російська пропаганда за перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримала "важку контузію". Вони ще намагаються брикатися, повторюючи, як зомбі про "Бандеру" та "один народ", але самі вже в це не вірять.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська пропагандистка Сімоньян, яка нетерпляче чекала початку війни РФ проти України, тепер хоче, щоб "це закінчилося якнайшвидше"