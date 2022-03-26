"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": російська пропагандистка Симоньян шокована тим, що всі українці виявилися "нацистами". ВIДЕО
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Російська пропаганда опинилася в ступорі, тому що за перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну виявилося, що всі українці "нацисти".
"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько! Это основная сила Украины", - елітна пропагандистка, "росіянка" Симоньян дивується існуванню українського народу, передає Цензор.НЕТ.
Російська пропаганда за перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримала "важку контузію". Вони ще намагаються брикатися, повторюючи, як зомбі про "Бандеру" та "один народ", але самі вже в це не вірять.