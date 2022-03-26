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"Потерпає психіка людей. Діти бояться виходити з підвалів і від шоку втрачають мову", - мер Чернігова Атрошенко. ВIДЕО

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Постійні обстріли та бомбардування значно впливають на психіку людей і особливо це стосується дітей та підлітків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко.

"Потерпає психіка людей. Особливо це стосується дітей, які все розуміють, а психіка не зформована. Діти від 5 до 15 років, перебуваючи в підвалах і чуючи бомбардування, бояться виходити їх не можна звідти витягнути. Вони однозначно потребують психологічної допомоги. У дітей нервові розлади, вони у напівшоковому стані. Багато дітей малолітніх, що вже почали говорити, знаходяться в такому стані, що перестали говорити", - каже Атрошенко.

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Топ коментарі

  • Трансильванский Синдром
    Давати інтерв'ю Гордону це ким треба бути...пппц. Я думав Гандона вже і в Україні немає
  • Vladimir Soukhov
    Я так зрозумів, що "слуги народу" одразу поздавали свої міста. Добре, що Кличко виявився з партії "Удар".
  • Шимус
    самій главній воен кор дима андон
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