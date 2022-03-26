"Потерпає психіка людей. Діти бояться виходити з підвалів і від шоку втрачають мову", - мер Чернігова Атрошенко. ВIДЕО
7 74323
Постійні обстріли та бомбардування значно впливають на психіку людей і особливо це стосується дітей та підлітків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко.
"Потерпає психіка людей. Особливо це стосується дітей, які все розуміють, а психіка не зформована. Діти від 5 до 15 років, перебуваючи в підвалах і чуючи бомбардування, бояться виходити їх не можна звідти витягнути. Вони однозначно потребують психологічної допомоги. У дітей нервові розлади, вони у напівшоковому стані. Багато дітей малолітніх, що вже почали говорити, знаходяться в такому стані, що перестали говорити", - каже Атрошенко.