В студії пропагандиста Соловйова шукають Чорнобаївку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВIДЕО
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В студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова намагалися визначити розташування майже легендарного українського села Чорнобаївка поблизу Херсона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знання географії бої в російсько-українській війні у всіх присутніх виявилося дуже низьким.
"Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель", - вирішили пропагандисти.
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