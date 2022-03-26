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В студії пропагандиста Соловйова шукають Чорнобаївку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВIДЕО

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В студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова намагалися визначити розташування майже легендарного українського села Чорнобаївка поблизу Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знання географії бої в російсько-українській війні у всіх присутніх виявилося дуже низьким.

"Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель", - вирішили пропагандисти.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • комэск Титаренко
    безграмотные дебилы и уроды.
  • клаус хаус
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