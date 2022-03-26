У Босфор принесло одну з мін, якими російські війська замінували підходи до Одеси. ВIДЕО
Міністерство національної оборони, що повідомило про закриття протоки, поширило твіт про локалізацію неопізнаного об’єкту, команда водолазів буде надіслана для нейтралізації загрози, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Про невідомий об’єкт повідомило цивільне судно, що проходило Босфором. Також повідомляють про фото об’єкту, зроблене з берега.
Повідомлення про міну викликало настільки серйозну реакцію ще й через те, що раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору.
Зе деякий час турецьке Міністерство національної оборони підтвердило, що йдеться справді про морську міну.
Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.
За даними турецької влади, йдеться про плавучі міни старого зразка, найімовірніше саме їх застосували росіяни для мінування моря. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін.
Туреччина звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації