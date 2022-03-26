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Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві навколо пам'ятників культурної спадщини встановили захисні споруди.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У столиці проводяться роботи із захисту пам'яток культурної спадщини від російських обстрілів та бомбардувань. Так монумуенти в центрі столиці, зокрема Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому, княгині Ользі, Петру Конашевичу-Сагайдачному захищають сіткою, спеціальними лісами та мішками з піском.

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Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 01
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 02
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 03
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 04
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 05

Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 06
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 07
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 08
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 09
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 10
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 11
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 12
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 13

Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 14
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 15
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 16
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 17

Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 18
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 19
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 20

Читайте: Для пам’яток культурної спадщини у Києві встановлюють захисні конструкції, - КМДА


Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 21
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 22
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 23
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 24
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 25
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 26
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Людину оббріхали. Соромно вірити москалям.
  • Валентина Саюн
    Кожну ніч лягаєш спати з думкою ,що вранці прочитаєш, що Маріуполь розблокувати,Херсон звільнили, ворога відкинули. .Тримайтесь і бережіть себе. Ці новини будуть актуальними. Україна понад усе
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Воздушное командование «Схід» заявляет, что к юго-востоку от Харькова пол часа назад сбили российский военный самолёт.
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