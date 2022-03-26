Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києві навколо пам'ятників культурної спадщини встановили захисні споруди.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
У столиці проводяться роботи із захисту пам'яток культурної спадщини від російських обстрілів та бомбардувань. Так монумуенти в центрі столиці, зокрема Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому, княгині Ользі, Петру Конашевичу-Сагайдачному захищають сіткою, спеціальними лісами та мішками з піском.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.