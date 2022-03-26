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Територію відпочинку для матерів і дітей облаштували в одному з торгових центрів Дніпра. ВIДЕО

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В Дніпровському центрі матері і дитини щодня ночує до 150 сімей. В Дніпро їдуть люди з Харкова, Маріуполя та Херсона. В центрі люди можуть спинитися на кілька днів, допоки не вирішать, що робити далі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в тимчасовому притулку, що розташований в одному з торгових центрів Дніпра з дітьми працюють вихователі та психологи.

"Великі дуже черги були на вокзал, на евакуаційні поїзди, тому було вирішено переобладнати перший поверх торгового центру для облаштування зони відпочинку для матерів і дітей. Крім того, потрібне було місце де дітей можна будо перевдягти. Привезли дитяче харчування... ", - каже директор департаменту молодіжної політики Дніпра Дарья Белая.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дурні журналісти-мабуть розбомблений Маріупольськиий театр та числені жертви вас нічому так і не навчили...
  • Anatoliy A 006b9dda
    Навіщо публіковати цю інформацію??? Мало загинуло дітей від рук цих покидьків-нацистів?
  • Инь Янь f32f1b38
    ***** ви ще позначте то місце на мапі та напишить діти на асфальті, шо за *******? в країні війна чи як? піліть і дальше "екслюзивні" відосіки та викладайте їх в кацапському телеграмі, просто нема слів
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