Територію відпочинку для матерів і дітей облаштували в одному з торгових центрів Дніпра. ВIДЕО
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В Дніпровському центрі матері і дитини щодня ночує до 150 сімей. В Дніпро їдуть люди з Харкова, Маріуполя та Херсона. В центрі люди можуть спинитися на кілька днів, допоки не вирішать, що робити далі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в тимчасовому притулку, що розташований в одному з торгових центрів Дніпра з дітьми працюють вихователі та психологи.
"Великі дуже черги були на вокзал, на евакуаційні поїзди, тому було вирішено переобладнати перший поверх торгового центру для облаштування зони відпочинку для матерів і дітей. Крім того, потрібне було місце де дітей можна будо перевдягти. Привезли дитяче харчування... ", - каже директор департаменту молодіжної політики Дніпра Дарья Белая.